San Siro Milan, l’AD di WeBuild: «Progetto RIVOLUZIONARIO, l’impianto avrà QUESTA caratteristica»

San Siro-Milan, l’AD di WeBuild, Pietro Salini, ha commentato il progetto di ristrutturazione dell’impianto: le dichiarazioni

Intervenuto durante la conference call con gli analisti per i risultati del primo semestre, Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, si è espresso così riguardo al progetto per la ristrutturazione di San Siro, stadio di Inter e Milan. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza sull’attuale impianto dei rossoneri che stanno portando avanti anche le pratiche a San Donato.

PAROLE – «Qualche settimana fa, abbiamo presentato un progetto rivoluzionario per lo Stadio San Siro di Milano. La realizzazione del progetto che incorporeremo nella pratica significa per i due club calcistici e per la città avere uno dei migliori stadi che regge il confronto con gli stadi di alta qualità a livello internazionale».