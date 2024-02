San Siro Milan, Sala non molla: «La partita è ancora aperta, contatti continui con i club per questa soluzione»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non molla la presa su San Siro e si esprime sull’acquisizione del Milan dei terreni a San Donato

Intercettato da alcuni giornalisti a margine della commemorazione delle vittime delle foibe, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare della questione San Siro e del futuro dell’impianto di Inter e Milan. Il primo cittadino milanese si esprime anche sull’acquisizione da parte dei rossoneri dei terreni a San Donato, dove sorgerà il nuovo impianto. Queste le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa.

PAROLE – «Credo che sia una partita ancora ampiamente aperta, in questi anni ne abbiamo viste di ogni. Capisco che è un passo avanti quello che ha fatto il Milan ma ripeto, continuo ad essere fiducioso e a conservare il dialogo con le società. Se non vedessi anche da parte loro possibilità per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ce l’hanno ancora. I contatti sono continui. Il Milan è più avanti certamente ma questo lo abbiamo già detto. Però credo che la partita sia ancora aperta. Io non perdo la fiducia nella possibilità di salvare San Siro».