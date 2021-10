San Siro fortezza ritrovata: il Milan può contare sul calore dei tifosi

La carica dei tifosi rossoneri a San Siro ha riportato al Milan quella fortezza e certezza in più durante le partite casalinghe

Lo scorso anno San Siro non aveva funzionato: solo 30 punti in 57 disponibili. Qualcuno obiettava che, con gli spalti riaperti, il peso del Meazza avrebbe potuto mandare ulteriormente in crisi i giovani diavoli.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in quattro partite (e altrettante vittorie), il Milan ha corretto il tiro e convinto gli scettici: l’abbraccio di San Siro moltiplica le energie.