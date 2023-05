San Siro, il Comitato SiMeazza contro Sala: il comunicato

Il Comitato SiMeazza ha voluto esprimere la sua opinione nei confronti del sindaco di Milano Sala sulla questione San Siro

Il Comitato SìMeazza ha pubblicato un comunicato stilato dal rappresentate Luigi Corbani sulla questione San Siro, scagliandosi contro il sindaco Sala per la poca chiarezza avuta (anche nei confronti di Milan e Inter).

LE PAROLE – «Il sindaco ha ancora la possibilità di uscire con dignità da questa vicenda. Dovrebbe consegnare i documenti che la società Asm Global aveva chiesto da dicembre 2022 per poter fare delle proposte di investimento e di gestione dello stadio di San Siro in maniera vantaggiosa per il Comune. Non si può ridurre la funzione del sindaco a maggiordomo dei fondi, di Scaroni e di Antonello».