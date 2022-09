San Siro, capienza limitata fino a fine stagione: la situazione

La capienza di San Siro è stata limitata a 75.817 posti a sedere almeno fino a giugno 2023: tutti i dettagli

Lo stadio di San Siro avrà una capienza limitata almeno fino al 30 giugno del 2023 per un totale di 75.817 posti.

Come riportato da Calcio & Finanza l’attuale licenza di agibilità temporanea è stata rilasciata nel gennaio del 2022 «affinché gli spazi ubicati in questo Comune, in Via Piccolomini 5 (Stadio Meazza), siano destinati allo svolgimento dell’attività di IMPIANTO SPORTIVO con la capienza massima complessiva di 75.817 posti a sedere, […] sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle prescrizioni indicate nei verbali della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo». Di seguito la suddivisione:

Primo anello: 26.223 persone

Secondo anello: 32.401 persone

Terzo anello: 17.193 persone