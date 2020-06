San Siro a porte chiuse: il Milan chiede il tuo viso per riempire gli spalti

Splendida iniziativa del Milan che in occasione della sfida di domani pomeriggio a San Siro (Milan-Roma), ha trovato il modo di riempire con il volto dei propri supporter lo stadio Meazza ancora a porte chiuse.

Attraverso i propri account social il Milan da dunque l’occasione, a chi vuole partecipare, di sentirsi simbolicamente al fianco dei propri beniamini inviando delle foto da inserire poi sulle tribune.

Join us virtually for the #MilanRoma game and be part of the action, find out more ➡️ https://t.co/hKzak1jRTs 📸

Non perdere l'occasione di essere protagonista a San Siro per Milan-Roma: scopri come partecipare al nostro fianco ➡️ https://t.co/ZQWkAC6qPl 📹#ACMilanTogether pic.twitter.com/29fFcINoJ9

— AC Milan (@acmilan) June 27, 2020