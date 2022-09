Sampdoria-Milan, mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Giampaolo

Giudice Sportivo Serie A: due giornate di squalifica a Marco Giampaolo dopo l’espulsione contro il Milan: i dettagli

Il Giudice Sportivo ha punito in maniera molto dura Marco Giampaolo dopo gli insulti rivolti all’arbitro Michael Fabbri nel match tra Sampdoria e Milan. Il tecnico blucerchiato ed ex rossonero è stato squalificato per due turni e salterà le partite contro Spezia e Monza.

COMUNICATO UFFICIALE – «Ammonizione (prima sanzione); per avere inoltre, al 52′ del secondo tempo, dopo il provvedimento, rivolto al direttore di gara plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di gioco».