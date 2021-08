Sampdoria Milan, attenzione a Candreva: i suoi numeri nell’ultima sfida

Antonio Candreva è al centro del progetto della Sampdoria: i numeri del centrocampista nell’ultimo match contro il Milan

Uno dei giocatori più pericolosi della Sampdoria è sicuramente Antonio Candreva. L’esterno ex Inter è il principale rifornitore di cross per Fabio Quagliarella e le sue giocate sulla fascia possono mettere in difficoltà il Milan.