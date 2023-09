Samardzic Milan, a gennaio può provarci questo club italiano. Novità sul centrocampista serbo dell’Udinese

In estate era davvero tutto fatto per il suo trasferimento all’Inter, salvo poi alcune complicazioni che hanno finito per far saltare l’affare. Ora Lazar Samardzic, sempre visionato dai dirigenti del Milan, è finito nel mirino della Juventus.

Qualora il club bianconero si liberasse di Pogba, la Vecchia Signora potrebbe davvero bussare alla porta dell’Udinese e provare a intavolare una trattativa per il serbo. A riportarlo è Tuttosport.