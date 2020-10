Matteo Salvini dice la sua sul problema coronavirus, evidenziando la chiusura degli stadi, ecco le sue parole

Matteo Salvini ha lasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Radio CRC. Le sue parole:

«Posso dire che mi auguro che il prima possibile i tifosi possano tornare a godersi le proprie squadre, non tanto da tifoso ma perché il calcio, come il teatro, senza spettatori non è la stessa cosa quindi mi auguro il prima possibile che gli italiani possano tornare a godersi la propria squadra. Ovviamente tenendo in considerazione le distanze e le precauzioni».