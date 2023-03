Salvai: «Vittoria con il Milan? si è vista la vera Juventus»

Cecilia Salvai ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria della Juventus contro il Milan Femminile

«I match che ci attenderanno da qui alla fine della stagione, come lo è stato anche questo col Milan, saranno tutti delle finali perchè il livello è molto alto e l’attenzione ai dettagli farà la differenza. Il nostro primo tempo è stato soltanto in parte positivo, ma nella ripresa siamo tornate in campo con tanta voglia di portare a casa questi tre punti e ci siamo riuscite salendo in cattedra. Penso si sia vista la vera Juventus Women che tutti conoscono. Le somme le tireremo a fine stagione. Otto punti di distacco dalla Roma non sono pochi, ma fino a quando la matematica non ci dirà il contrario, noi proveremo a scavalcare la Roma. Sicuramente non dipenderà soltanto da noi perchè serviranno diversi passi falsi da parte della Roma. Noi, da grande squadra quale siamo, dobbiamo soltanto continuare a lavorare duro come stiamo facendo, pensando soltanto a noi stessi»