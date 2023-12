Salernitana Milan: non solo campo ma anche mercato, i nomi sul tavolo

Venerdì sera il Milan affronterà la Salernitana in campionato. Sfida sul campo ma occasione per parlare anche di mercato

Intrecci di mercato. Venerdì sera il Milan affronterà la Salernitana in campionato. Sfida sul campo ma occasione per parlare anche di giocatori che interessano ai rossoneri e ai campani:

se da una parte è noto l’interesse per Dia e Mazzocchi dall’altra non è mai stato nascosto l’apprezzamento per Adli. Difficile però tuttavia che il difensore e il centrocampista si muovano, discorso diverso per l’attaccante che potrebbe lasciare il club dietro versamento della clausola rescissoria