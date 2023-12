Salernitana Milan, Pioli scioglie le riserve: sarà questo il terzetto di centrocampo

Salernitana-Milan, Stefano Pioli sembra aver sciolto le riserve: a centrocampo toccherà a Bennacer con Reijnders e Loftus-Cheek

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli sembrerebbe aver sciolto le riserve in vista della sfida di domani tra Salernitana e Milan per quanto riguarda il terzetto di centrocampo.

Con Loftus-Cheek (mezzala destra) e Reijnders (mezzala sinistra) ci sarà con ogni probabilità Ismael Bennacer, al momento avanti nel ballottaggio con Krunic e Adli. Praticamente il centrocampo titolare sognato in estate dal tecnico.