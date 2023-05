Liverpool, Salah: «Niente Champions? Sono devastato»

Momo Salah, esterno del Liverpool, ha espresso tutta la propria delusione per la mancata qualificazione in Champions League

Attraverso i propri profili social, Momo Salah si è detto profondamente deluso dalla mancata qualificazione Champions del Liverpool:

«Sono completamente devastato. Non ci sono assolutamente scuse per questo. Avevamo tutte le carte in regola per arrivare alla Champions League del prossimo anno e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e qualificarsi alla competizione è il minimo indispensabile. Mi dispiace ma è troppo presto per un post edificante o ottimista. Abbiamo deluso voi e noi stessi».