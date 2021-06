Sala: «Stadio? Non preoccupa l’impianto ma cosa ci sarà intorno»

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha così parlato riguardo all’esigenza del comune meneghino di costruire un nuovo stadio

Intervenuto in televisione, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha così parlato dell’esigenza per la città di un nuovo stadio: «Qui ci sarà l’inaugurazione delle Olimpiadi 2026, questo è quanto scritto nel dossier di candidatura. Se ci dovesse essere un nuovo stadio, non ci sarebbero problemi col Cio. Il Meazza sarebbe una sede straordinaria per dare il via ai Giochi, per me rappresenta fonte di ricordi, il simbolo di tante vittorie».

NUOVO STADIO – «Capisco le esigenze delle squadre: il problema non è l’impianto in sé, ma ciò che verrà costruito attorno. Se ci saranno le condizioni, giuste il mondo va avanti. Nel calcio moderno, stadi più adatti possono aiutare le società che hanno difficoltà finanziarie».

INTER E MILAN – «Festa scudetto? Me la sono vista dalla sala di controllo della prefettura, non è stata la stessa cosa. Nel mio mandato, per la prima volta due squadre milanesi si sono qualificate in Champions: bene che anche il Milan ce l’abbia fatta, ne sono felice».