Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Fraken di dhnet.be del momento negativo di De Ketelaere. Le dichiarazioni dell’esterno del Milan.

«Quando arrivi in squadra e hai un momento difficile, i tifosi iniziano a criticare. È successo anche a me, ma Charles ne uscirà rafforzato. Non sono preoccupato per lui. Si vede che ha tutte le qualità per il massimo livello. Acquisterà fiducia e si farà strada a poco a poco. Sono convinto che presto vedremo il grande Charles, quello che conosciamo in Belgio».

