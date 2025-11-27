Saelemaekers e le “vibes scudetto”, Allegri risponde: «Io fortunato a vincere, di lui sono molto contento perchè è migliorato in questa cosa»

Saelemaekers ha parlato di vibes scudetto negli ultimi giorni: Allegr risponde al belga in conferenza stampa a due giorni dalla Lazio

Durante la conferenza stampa che ha anticipato la sfida di campionato contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha commentato con la consueta ironia e schiettezza le recenti dichiarazioni rilasciate da Alexis Saelemaekers, il quale aveva parlato apertamente di “vibes scudetto” respirate all’interno dello spogliatoio del Milan.

Il tecnico livornese non si è scomposto di fronte all’entusiasmo del suo esterno, schermendosi sui suoi successi passati e analizzando con lucidità il rendimento del belga: se la prova nel derby è stata eccellente, Allegri non ha dimenticato qualche sbavatura tattica commessa nella precedente sfida contro il Napoli.

SAELEMAEKERS HA PARLATO DI “VIBES SCUDETTO” – «Sono stato fortunato perché vari giocatori mi hanno regalato gli Scudetti. Saelemaekers ha fatto un’ottima prestazione nel derby, una gara pesante tatticamente e tecnicamente. Col Napoli dopo il gol ha fatto un po’ di casino».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI