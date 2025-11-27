Connect with us

Saelemaekers e le "vibes scudetto", Allegri risponde: «Io fortunato a vincere, di lui sono molto contento perchè è migliorato in questa cosa»

Bernardo Silva annuncia l'addio al City a fine stagione! Le sue dichiarazioni

Tomori punta l'Inghilterra: «Ho parlato con Tuchel, mi ha detto che ci sono quasi. Non mi chiamano perché sono in Italia? No, vi spiego…»

Giletti e la profezia sul calciomercato Milan: «Allegri lo convincerà a sbarcare in rossonero come fatto con Rabiot»

Infortunio Pulisic, chi al posto dell'americano contro la Lazio? Allegri criptico in conferenza stampa

Saelemaekers ha parlato di vibes scudetto negli ultimi giorni: Allegr risponde al belga in conferenza stampa a due giorni dalla Lazio

Durante la conferenza stampa che ha anticipato la sfida di campionato contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha commentato con la consueta ironia e schiettezza le recenti dichiarazioni rilasciate da Alexis Saelemaekers, il quale aveva parlato apertamente di “vibes scudetto” respirate all’interno dello spogliatoio del Milan.

Il tecnico livornese non si è scomposto di fronte all’entusiasmo del suo esterno, schermendosi sui suoi successi passati e analizzando con lucidità il rendimento del belga: se la prova nel derby è stata eccellente, Allegri non ha dimenticato qualche sbavatura tattica commessa nella precedente sfida contro il Napoli.

SAELEMAEKERS HA PARLATO DI “VIBES SCUDETTO”«Sono stato fortunato perché vari giocatori mi hanno regalato gli Scudetti. Saelemaekers ha fatto un’ottima prestazione nel derby, una gara pesante tatticamente e tecnicamente. Col Napoli dopo il gol ha fatto un po’ di casino».

