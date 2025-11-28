Saelemaekers cambia ruolo, Allegri ha un’opzione in più: soluzione estrema per Milan Lazio

Saelemaekers al fianco di Leao in Milan Lazio? Ci sono tre opzioni per sostituire l’eventuale assenza di Pulisic

Alexis Saelemaekers potrebbe essere un vero e proprio jolly per Massimiliano Allegri. Senza Santiago Gimenez e il possibile forfait di Christian Pulisic, al fianco di Rafael Leao potrebbe giocare uno tra Nkunku e Loftus-Cheek. Terza chance è proprio il belga.

Tre Nomi per un Posto: Le Alternative sul Taccuino

Le opzioni per sostituire Pulisic nella trequarti sono sostanzialmente tre, ognuna con caratteristiche diverse che potrebbero cambiare l’assetto della squadra:

Christopher Nkunku: Il fantasista francese, sebbene il suo ruolo naturale sia più centrale, potrebbe essere dirottato sull’esterno per sfruttare la sua capacità di saltare l’uomo e la sua vena realizzativa. Allegri lo vede come un potenziale jolly in grado di dialogare bene con la punta centrale. Ruben Loftus-Cheek: L’imponente centrocampista inglese, noto per la sua fisicità e le incursioni offensive, rappresenterebbe la soluzione più robusta. Se schierato più avanzato, garantirebbe più copertura al centrocampo e un’arma in più sui colpi di testa. Alexis Saelemaekers: L’esterno belga, un vero e proprio instancabile motorino sulla fascia, è l’opzione che garantisce maggiore equilibrio tattico e sacrificio in fase difensiva. Nonostante non sia un finalizzatore puro, la sua corsa e il suo cross potrebbero tornare utili.

La Chiave Tattica: Il Ruolo di Athekame sulla Destra

La scelta del sostituto di Pulisic è strettamente legata all’impiego di Athekame sulla destra. Il centrocampista destro, la cui posizione è da confermare, garantirebbe la spinta sulla corsia. Schierando Athekame come esterno basso o di centrocampo, i rossoneri potrebbero bilanciare meglio l’attacco, permettendo al prescelto tra Nkunku, Loftus-Cheek e Saelemaekers di agire con maggiore libertà in zona di rifinitura.

Allegri valuterà fino all’ultimo la condizione fisica dei suoi uomini, sapendo che la sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri richiederà il massimo da tutti i protagonisti in campo. Il Diavolo è pronto a lottare e a trovare la giusta quadra anche senza una delle sue stelle più brillanti.