Saelemaekers a Milan Tv: «Siamo una famiglia, vittoria fondamentale per i tifosi. Sul mio rendimento vi svelo questa cosa»

Saelemaekers dopo Inter-Milan analizza il successo nel derby esaltando l’unione del gruppo rossonero e la sua crescita tattica in questa stagione



La vittoria nel Derby della Madonnina ha restituito entusiasmo e consapevolezza a tutto l’ambiente rossonero. Tra i protagonisti della serata c’è Alexis Saelemaekers, che ha fornito una prestazione di grande generosità e qualità tattica. Nel post partita, il giocatore belga è intervenuto ai microfoni di Milan TV per condividere tutta la sua gioia per un successo fondamentale, sottolineando lo spirito di unione che regna nello spogliatoio guidato da Massimiliano Allegri.

LE SENSAZIONI – «Sono molto fiero di questa squadra, oggi abbiamo fatto un lavoro incredibile. Eravamo tutti uniti, come una famiglia, nei momenti belli e brutti. Una vittoria oggi, secondo me la cosa più bella che potesse succedere. Siamo molto contenti per tutti i nostri tifosi e continuiamo così».

La stagione di Saelemaekers sta vivendo un momento di svolta: l’esterno sembra aver trovato una nuova dimensione tattica e una continuità di rendimento che in passato era talvolta mancata. Interrogato sul suo ruolo sempre più centrale nello scacchiere del Milan e sulla sua importanza sia in fase di ripiegamento che in quella di spinta, il numero 56 ha voluto ringraziare l’ambiente per il supporto ricevuto, promettendo massimo impegno anche per le sfide future.

DECISIVO IN CAMPO – «Sento la fiducia di tutti quest’anno. Dò il mio tutto quest’anno per provare ad aiutare la squadra, che sia in fase difensiva ed offensiva. Per il momento sta funzionando bene. Adesso dobbiamo fare un passo in avanti ed essere pronti per le prossime partite».

Chiudere la serata con i tre punti in una sfida così sentita ha un sapore speciale. Saelemaekers, ormai veterano di queste sfide, non ha nascosto l’emozione per aver trionfato nuovamente contro i rivali cittadini, rimarcando quanto queste partite siano uniche per intensità e significato.

LA GIOIA DEL DERBY – «Bellissimo. Il derby di Milano è una cosa incredibile, e onestamente dopo una partita così le emozioni che sentiamo sono incredibili».