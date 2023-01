Saelemaekers a Milan Tv: Bello rientrare, lo aspettavo»

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Salernitana-Milan. Le sue parole

«Rientrare è una sensazione bellissima. La aspettavo. Vedere i compagni di casa non è facile. Oggi torno e proverò a dare tutto per aiutare la squadra, che è pronta per dare il 100%. Sto molto meglio, ho lavorato tanto. Sarà una partita molto difficile, ma se ascoltiamo bene ciò che ha detto il mister questa settimana penso che non ci saranno problemi»