Saelemaekers Milan: a fine giugno scade il prestito, il Bologna riflette sul FUTURO

La scadenza del prestito di Saelemaekers al Bologna, fissata a 30 giugno, si avvicina. Il club rossoblù riflette sul futuro

Il futuro di Saelemaekers resta da definire. Il belga è in prestito dal calciomercato Milan al Bologna e con la scadenza fissata al 30 giugno 2024 il club rossoblù deve prendere una decisione.

In tal senso come riportato dal Corriere dello Sport, il riscatto è fissato a 10 milioni. Per la gestione dei prestiti, dunque, il club di Joey Saputo si è già parzialmente mosso, ma ora restano da risolvere le due situazioni potenzialmente più onerose.