Saelemaekers esalta Giroud: le bellissime parole del belga

Alexis Saelemaekers ha speso bellissime parole per Olivier Giroud, suo compagno di squadra nel Milan e grande amico

Durante l’intervista a Christophe Fraken di dhnet.be, Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato così di Olivier Giroud:

«Sì, lo guardo spesso in allenamento. È impressionante vedere come mantiene la calma davanti alla porta. Abbiamo ruoli diversi in campo, ma io imparo da lui. A volte lo prendo in giro dicendo che alla mia età giocava ancora nelle zone basse del calcio francese (ndr: Giroud giocava per il Tours in Ligue 2 a 23 anni), ma ho un immenso rispetto per la sua carriera. Ha sempre creduto in se stesso quando molti dubitavano. Ed eccolo qui, il capocannoniere della storia dei Bleus. Ancora troppo spesso viene denigrato e questo mi rattrista. Sono felice di dire che è diventato un vero amico perché è una bella persona, con molta umiltà. Abbiamo anche trascorso parte delle vacanze insieme. Anche la nostra fede ci avvicina e parliamo regolarmente di religione. Olivier è importante per me, mi aiuta quotidianamente».

