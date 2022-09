Saelemaekers a Mediaset: «Dinamo Zagabria? Vogliamo vincere»

Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni Mediaset alla vigilia del match del Milan contro la Dinamo Zagabria in Champions League

«Certo vogliamo vincere anche perchè non abbiamo vinto ancora davanti ai nostri tifosi in Champions. Per noi è importante farlo percè vogliamo far vedere che siamo una squadra forte»