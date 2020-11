Saelemaekers, di ritorno verso Milano. Poi le terapie a Milanello in vista della gara con il Napoli per la quale ci sarà ancora tempo

Saelemaekers, di ritorno verso Milano. Poi le terapie a Milanello in vista della gara con il Napoli per la quale ci sarà ancora tempo. Ad ogni modo il giocatore ci tiene a rendere pubblico il proprio ritorno attraverso una storia Instagram, in modo tale da rassicurare i tifosi.

CHE COSA è SUCCESSO- Da qualche giorno alle prese con una leggera infiammazione al pube, l’esterno belga continuerà le terapie a Milanello per recuperare in vista della gara con il Napoli. Obiettivo primario per Pioli che con il tempo sta creando un altro “intoccabile”, usando un termine forte ma che rende l’idea sull’efficacia di questo giocatore e dell’acquisto decisamente buono buono, operato da Maldini con tanto di complimenti.