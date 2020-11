Milan, da oggi di nuovo in campo: il punto tra assenze e recuperi con la squadra che da oggi inizierà a preparare la trasferta di Napoli

IN CAMPO NEL POMERIGGIO- Tre giorni di riposo e da oggi si riprende con gli allenamenti, alle 15:30 circa la sessione pomeridiana, come ricordato da Tuttosport. 16 gli assenti per Pioli che tuttavia avrà a disposizione un buon numero di giocatori per far ripartire gambe e testa.

I PRESENTI- Partiamo dagli assenti principali, Kessie, Bennacer, Krunic e Tonali per quanto riguarda il centrocampo. Per quanto riguarda i presenti, Castillejo, Ibra e Rebic mentre Saelemaekers proseguirà le terapie dopo le noie degli ultimi giorni. Attenzione anche a Theo Hernandez, presente suo malgrado, data la palese non considerazione da parte del tecnico francese Deschamps.