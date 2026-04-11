Saelemaekers a Dazn: «Col 4-3-3 non cambia molto per me, ciò che importa è la mentalità. Con Athekame dietro dovrò…»

Saelemaekers, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan Udinese

Alexis Saelemaekers, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Udinese, sfida valevole per la 32esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«La mia posizione nel 4-3-3 di oggi? Alla fine penso che è una posizione che non mi cambierà tanto. Attacco e difendo tanto dall’inizio della stagione. Sono concentrato su come aiutare la squadra, è una partita importantissima oggi. In fase difensiva non cambierà nulla, dovrò fare il mio solito lavoro. In fase offensiva magari entrerò più dentro il campo avendo dietro Athekame. La cosa più importante è la mentalità che dobbiamo mettere in campo per vincere».