Saelemaekers può finanziare il mercato Milan: asse con il Bologna, a cosa sta pensando la dirigenza rossonera

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul mercato del Milan, evidenziando come il possibile riscatto da parte del Bologna di Saelemaekers potrebbe permettere al Diavolo di concludere eventualmente qualche colpo in entrata.

Ai rossoneri piacciono molto Zirkzee e Calafiori, due calciatori che stanno crescendo sotto Thiago Motta. Il riscatto del belga metterebbe in ballo già 12 milioni di euro che il Milan potrebbe anche decidere di gestire diversamente andando su uno dei due obiettivi che si stanno mettendo in mostra in rossoblu.