Saelemaekers decisivo con il Bologna: cosa ha fatto l’ex Milan

Saelemaekers decisivo con il Bologna: cosa ha fatto l’ex giocatore del Milan nel match di oggi contro il Frosinone

Il Bologna vince ancora, seppur soffrendo e di misura contro il Frosinone di Di Francesco. Un match in cui si è distinto anche l’ex Milan Alexis Saelemaekers.

Per il belga, in prestito per questa stagione al club rossoblu, un assist per la prima rete realizzata dalla formazione di Thiago Motta. C’è anche il suo zampino sui tre punti della formazione emiliana.