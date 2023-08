Saelemaekers Bologna, ci siamo: cifre e dettagli dell’affare

Saelemaekers vicinissimo all’addio al Milan. Il belga è ad un passo dalla cessione al Bologna. Cifre e dettagli dell’affare

Saelemaekers lascia il Milan? Il belga è ad un passo dalla cessione al Bologna.

Come riportato da Daniele Longo si va sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I buoni rapporti tra la dirigenza rossonera e Alexis stanno favorendo questo tipo di formula: 500 mila per il prestito, 9 milioni per il riscatto.