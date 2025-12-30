Calciomercato
Saelemaekers a corto di energie: l’aiuto arriva dal mercato? L’alternativa al belga può arrivare dalla Serie A
Saelemaekers, nelle ultime uscite, è apparso a corto di fiato: i rossoneri potrebbero ricorrere al mercato di gennaio. Ecco come
Mentre il reparto offensivo si è irrobustito con l’arrivo del gigante tedesco Niclas Füllkrug, il Milan sposta ora il focus sulla difesa. Non si cerca solo un centrale versatile, ma cresce la necessità di un’alternativa affidabile sulla corsia di destra. Se Alexis Saelemaekers si è confermato il “soldatino” instancabile di Massimiliano Allegri, il suo elevatissimo minutaggio inizia a pesare in vista del rush finale del 2026.
Il rebus Athekame e la stanchezza di Alexis
La gestione della fascia destra è diventata una priorità per Igli Tare a causa di due fattori principali:
- Saelemaekers “stakanovista”: Il belga è il giocatore di movimento più utilizzato dal tecnico livornese. Il suo gioco fatto di strappi e ripiegamenti continui lo porta spesso a chiudere le gare in riserva di ossigeno.
- Athekame acerbo: Il giovane svizzero Zachary Athekame, arrivato in estate dallo Young Boys, finora non ha convinto. Tra un infortunio muscolare rimediato in nazionale e prestazioni giudicate troppo timide, Allegri fatica a considerarlo un’alternativa pronta per i palcoscenici di vertice.
La suggestione Adam Marušić
In questo scenario di “costi contenuti”, il nome di Adam Marušić è tornato d’attualità. Il montenegrino, pilastro della Lazio ma con il contratto in scadenza a giugno 2026, rappresenta l’identikit ideale:
- Esperienza e duttilità: Marušić conosce perfettamente la Serie A e può ricoprire entrambi i lati della difesa, oltre a poter agire da “braccetto” in una difesa a tre.
- Situazione contrattuale: Sebbene la Lazio sia ottimista per un rinnovo fino al 2028, al momento l’accordo non è ancora siglato. Il Milan potrebbe inserirsi offrendo un piccolo indennizzo per averlo subito a gennaio, evitando un’asta estiva che vede già coinvolte Napoli e Juventus.