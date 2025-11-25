Saelemaekers Milan, il belga è rinato con Allegri: gol e sacrificio lo rendono un’arma tattica indispensabile

Saelemaekers Milan, l’esterno ha conquistato la fiducia di Max e ne esalta la gestione: un’arma letale tatticamente, ma è l’atmosfera a fare la differenza



Quella di Alexis Saelemaekers è una vera e propria rinascita, sebbene il ragazzo abbia sempre mostrato lampi di talento, culminati in una stagione di consacrazione nell’ultima esperienza. La magnifica serata contro l’Inter ha generato nuove riflessioni in casa Milan, interrogando gli addetti ai lavori sulla piena funzionalità dell’esterno nel sistema di gioco di Allegri. Il belga è un elemento cruciale: corre, gioca, e sebbene possa commettere qualche errore (come visto a Parma), resta l’anima di questa squadra e del progetto di Max, che ripone in lui grande fiducia.

Il numero 56 rossonero ha offerto la sua interpretazione del momento positivo in conferenza stampa, subito dopo il successo nel Derby. Le sue sono parole forti che trasmettono sicurezza e quel senso di famiglia che, senza troppi dubbi, si era affievolito nelle passate stagioni.

SULLO SCUDETTO E IL SENSO DI FAMIGLIA – «Scudetto? Nella sua carriera il mister ha vinto tanto, sa cosa serve per farlo, poi quest’anno si respira anche il senso di famiglia che c’era quando abbiamo vinto».

Saelemaekers, il jolly di Allegri

L’esterno belga ha saputo cogliere al meglio la fiducia di Allegri sin dal primo giorno di ritiro. Un rapporto sbocciato definitivamente con la maglia rossonera, dato che mai nessuno aveva concesso così tanto spazio e responsabilità ad Alexis, neanche nell’anno dello Scudetto (2022), dove risultò utile ma non determinante.

Il merito di Saelemaekers risiede nella sua duttilità: è bravo nel difendere e si sta dimostrando piccante anche in zona offensiva. Lo stesso gol partita di Pulisic contro l’Inter nasce da un grande contropiede condotto anche da Alexis, che è stato protagonista nel pre-assist con un tiro velenoso dalla distanza. La sua prestazione è stata un mix di grande sacrificio e qualità: dalle uscite pulite da dietro, alla corsa all’indietro “Allegriana”, il tutto condito da tanto cuore. Il belga si è preso il Milan e la stima incondizionata di Max Allegri.