Saelemaekers a MilanTV: «Per questa maglia cerco di dare tutto». Le dichiarazioni dell’esterno belga ai canali ufficiali rossoneri

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni dell’esterno belga.

STATO DI FORMA – «Io cerco di dare sempre tutto per questo club, che gioco bene o male può succedere. Un giocatore non può essere sempre al top, ma l’importante è dare il cuore in campo, sono contento di aiutare la squadra e lo farò ancora in futuro.»

SQUADRA – «È importante mantenere questo spirito, in campo dobbiamo essere concentrati e precisi come fatto quest’anno. Mancano due partite, vogliamo continuare così ed ottenere quello per cui abbiamo lottato.»

ANNO SCORSO – «Ricordiamo tutti le ultime gare dell’anno scorso, eravamo insieme e tutti concentrati. Penso che tutti dobbiamo fare anche quest’anno, utilizzare le gare dell’anno scorso come esperienza.»

ATALANTA – «Sappiamo che è una squadra forte, dobbiamo ascoltare il mister ed i consigli che ci dà. Siamo pronti, ho visto un gruppo che ha dato tutto in allenamento ed è pronto per queste due finali.»

SUL 5-0 DI DUE ANNI FA – «Un tifoso mi ha detto che ancora se lo ricordano. È una gara molto importante per noi, c’è questa grossa sconfitta di due anni fa. Dobbiamo portare tre punti per quello che vogliamo: vincere lo Scudetto.»

TIFOSI – «Li ringrazio già, contro la Fiorentina è stato incredibile ed immagino con l’Atalanta lo sarà ancora di più. Daremo tutto fino alla fine per loro.»