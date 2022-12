Sacchi su Ziyech: «L’ho visto al Mondiale, ha grande tecnica e velocità». L’ex allenatore del Milan così su uno degli obiettivi di mercato

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, parla del grande obiettivo di mercato del club rossonero, Ziyech.

IL GIOCATORE ZIYECH – «L’ho visto al Mondiale contro la Spagna. Ha grande tecnica e velocità. All’Ayax c’erano tutte le carte in regola affinché diventasse un vero campione, ma poi c’è stato un rallentamento. Infatti, al Chelsea non è sempre tra i titolari»

IL PROFILO GIUSTO – «Potrebbe esserlo, ma per essere un grande giocatore non basta la tecnica, ci vuole anche la testa. Non conosco Ziyech di persona e non posso esprimere un giudizio. Però mi fido di Maldini, Massara e Pioli, che finora hanno sbagliato davvero poco. Se loro sono convinti che sia funzionale al progetto, allora fanno bene ad acquistarlo»