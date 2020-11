Sacchi si ricrede su Kjaer: «Non lo credevo di alto livello invece…»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato delle prestazioni di Simon Kjaer

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato delle prestazioni di Simon Kjaer al Milan:

«Un giocatore del Milan che mi sta stupendo? Ne scelgo uno che non viene mai nominato e che, sinceramente, nemmeno io consideravo di alto livello: Kjaer. Sta facendo ottime cose, è una sicurezza. Dobbiamo poi tenere presente che il Milan è una squadra molto giovane e qualcosa può perdere in termini di gestione della partita. Però guadagna in entusiasmo, in voglia di fare, di imparare, di lottare. Qualità che compensano il deficit di esperienza»