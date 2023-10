Sacchi elogia il Monza: «Mi colpisce il modo in cui sta in campo». Le parole dell’ex tecnico rossonero sul club brianzolo

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport del Monza, una delle squadre che più lo hanno colpito positivamente in questo avvio di stagione. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Vedere a 12 punti, cioè subito dietro la zona”Europa”, una squadra come il Monza è un motivo di soddisfazione perchè significa che il calcio italiano sta cominciando a crescere. Il lavoro di Palladino, allenatore giovane che cerca sempre di avere il possesso del pallone è chiaro. É forte la radice italiana della squadra e dunque aumenta anche il senso di appartenenza: Galliani sta seguendo l’input voluto da Berlusconi. E Palladino, che ora dovrà inserire un elemento di fantasia come il Papu Gomez, si è allineato alle richieste della società e sta cercando di proporre un gioco piacevole e coinvolgente. Mi piace anche la decisione di puntare su un centravanti italiano come Colombo, che può dare parecchie soddisazioni. In generale, del Monza colpisce il modo in cui sta in campo, l’organizzazioene difensiva e il coraggio in fase di aggressione»