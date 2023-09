Sacchi sentenzia: «Questo Leao è un limite per il Milan, vi spiego perché». Il suo commento alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport per parlare del Milan e di Rafael Leao. Le sue parole dopo la sfida di ieri.

SACCHI – «Leao ha fatto un bel gol, ma oggi il Milan esiste soprattutto per il portoghese e questo è un limite. Leao, con il suo modo di stare in campo, con i suoi mancati rientri, con la mancata partecipazione al lavoro del gruppo, è quello che non ti permette di diventare un collettivo. Se si vuole fare un salto di qualità, in direzione di un calcio più europeo, è fondamentale che tutti siano funzionali al progetto e che tutti si sappiano sacrificare in nome della squadra»