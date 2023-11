Sacchi soddisfatto dell’Italia: «Questi ragazzi hanno fatto pochi allenamenti, ma…». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della prestazione dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Questi ragazzi hanno fatto pochi allenamenti, in queste condizioni il tecnico fa fatica a incidere. Inoltre in Italia, a differenza della Spagna, non abbiamo un preciso stile di gioco che unisce tutte le squadre. C’è chi fa pressing, chi non lo fa, chi gioca a quattro, chi a tre, chi fa contropiede e chi cerca il possesso. Dunque io mi ritengo soddisfatto della prestazione che gli azzurri hanno offerto. È vero che il pallone dovrebbe scorrere più veloce, è vero che certi meccanismi non sono perfettamente oliati, ma è altrettanto vero che non c’è il tempo materiale per provare determinate situazioni»