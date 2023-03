Sacchi: «Milan, passaggio ai quarti meritato. Su Leao…». L’analisi dell’ex allenatore rossonero su Tottenham Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato il passaggio ai quarti di finale di Champions League del Milan. Ecco le sue parole:

PASSAGGIO – «Bravi ad arrivare ai quarti di Champions. Quando giocano come collettivo, possono mettere in difficoltà chiunque. È un passaggio meritato nel complesso delle due gare, sia per l’andata sia per il ritorno. Hanno dimostrato ordine, compattezza, coraggio. Una prova di grande personalità»

DIFESA – «Un applauso alla difesa. Non hanno regalato un centimetro agli inglesi e non era semplice con Kane, Perisic, Kulusevski. Sono rimasto impressionato anche da Tonali e Krunic. Hanno corso, pressato, cercato di ripartire, lottato»

GIROUD – «È uno che non si tira mai indietro. Lavora per la squadra, per il collettivo e non per l’individuo»

LEAO – «Ha fatto qualcosina, ma soltanto alla fine. Dovrebbe avere un temperamento diversi, lottare di più, aiutare di più la squadra»