Locatelli a DAZN: «C'è rammarico, Coppa Italia importante perchè...»

Manuel Locatelli, centrocampista della Juve ed ex Milan, ha commentato il pareggio maturato oggi allo Stadium: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Manuel Locatelli ha parlato così dopo Juve-Milan:

PAROLE – «C’è un po’ di amarezza, dovevamo vincere ma non siamo riusciti a far gol. Ma fino alla fine abbiamo visto l’atteggiamento giusto. Abbiamo una finale da giocare, non c’è niente di scritto e dobbiamo continuare a lavorare. Un trofeo è sempre importante, non vinciamo nulla da tre anni. Dobbiamo continuare a far bene in campionato, poi vediamo in campionato. Dobbiamo mettere basi sul futuro e ritrovare la mentalità che c’era prima come questa maglia ci impone di fare. Bisogna però avere pazienza ed umiltà».