Sacchi: «Leao contro il Tottenham ha dato tutto, Pioli...»

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha sottolineato la grande prova di Rafael Leao in Milan-Tottenham: le sue parole

Alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così della prestazione di Rafael Leao in Milan-Tottenham:

«Ha lottato, ha fatto diversi scatti e in questo modo ha messo in difficoltà la difesa del Tottenham. Anche lui mi sembra che ha dato tutto quello che aveva in corpo. Pioli può essere soddisfatto di come i suoi ragazzi hanno risposto sul campo. Lo spirito c’è stato. Ora si tratta di sistemare alcuni dettagli».