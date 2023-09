Sacchi: «Inter e Milan, sfida tra due modi diversi di giocare»

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha fatto la sua analisi in vista del derby tra i rossoneri e l’Inter del prossimo 16 settembre

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così in vista del derby tra Inter e Milan.

INTER MILAN– «I nerazzurri sanno essere spietati: hanno esperienza, energie fisiche da spendere e uomini che, con una semplice giocata, possono spostare l’indirizzo della partita. La squadra di Inzaghi, bravo allenatore e ottimo tattico, ha nella solidità difensiva il punto di forza.

Dopo tre partite non ha ancora subito nemmeno un gol, e questo è un merito non da poco perché significa che c’è comunicazione tra i reparti, che tutti si aiutano e collaborano. Tuttavia, a livello complessivo di manovra, bisogna ammettere che i nerazzurri puntano molto sul contropiede.

Da ciò che si è visto in questo inizio di campionato, l’Inter punta come sempre sulle qualità individuali dei tanti campioni a disposizione di Inzaghi: bravissimo Lautaro, ma anche Thuram che si è calato perfettamente nella nuova realtà. Al contrario il Milan si affida di più al gioco, cerca di arrivare in porta attraverso la manovra, partendo dal presupposto mai troppo compreso in Italia che il calcio è uno sport collettivo. Sarà una sfida tra due modi diversi d’interpretare il calcio».

