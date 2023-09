Sacchi: «Il derby sarà una sfida spettacolare, il Milan…». L’ex tecnico rossonero analizza il prossimo derby e spiega le differenze

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del derby tra Inter e Milan e le differenze tra quest’anno e quello dell’anno scorso. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «A San Siro ci saranno tutti gli ingredienti per assistere a una sfida spettacolare: Inter e Milan si presentano alla partita in ottime condizioni di forma, sono in testa alla classifica e stanno regalando emozioni, ciò significa che anche dal punto di vista psicologico stanno bene. Come possa finire non lo so, ma so che vincerà la squadra che punterà a fare il proprio gioco, considerandolo il miglior antidoto per fermare l’avversario. Nella passata stagione il dominio dell’Inter nei tanti derby che si sono disputati è stato netto. Un dominio che nasceva anche da un’evidente superiorità atletica. Ecco, mi sembra che il Milan, adesso, abbia leggermente corretto la rotta e che abbia aggiunto muscoli alla squadra. Tuttavia, se non c’è la giusta compattezza e se il gruppo non è sufficientemente corto e aggressivo, i muscoli possono fare ben poco».