Sacchi giustifica il Milan: «Non ha investito quanto l'Inter, non sarebbe un fallimento se...»

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha fatto il punto sulla stagione dei rossoneri, considerando le spese fatte sul mercato

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza la stagione del Milan e sottolinea la differenza delle spese fatte sul mercato dai rossoneri rispetto ad altre avversarie tra cui l’Inter.

PAROLE – «La stagione del Milan non va giudicata in base al risultato del derby. Sarebbe un errore madornale, e sarebbe un’ingiustizia nei confronti dei protagonisti. Il Milan sta lottando per conquistare il secondo posto in campionato: so che i rossoneri, per storia, per tradizione e per ambizione, dovrebbero sempre lottare per il primo, ma un piazzamento alle spalle dell’Inter non sarebbe certo da classificare come un fallimento. Tutt’altro, soprattutto se si considera la grande rivoluzione estiva operata sul mercato e le conseguenti difficoltà incontrate nell’assemblare il gruppo. Inoltre il Milan non ha investito quanto l’Inter o quanto altre avversarie. Dunque, un secondo posto dovrebbe essere applaudito come un buon risultato. E poi c’è sempre l’Europa League, trofeo che nessun club italiano ha mai vinto, e il Milan ha la possibilità di farlo. Non è mica un traguardo da mettere in secondo piano».