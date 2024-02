Sacchi esalta Pioli: «Uno stratega, non vedo perché dovrebbe essere esonerato. I miglioramenti del Milan...»

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha voluto dire la sua sulla stagione vissuta da Stefano Pioli sulla panchina rossonera

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi prende ancora una volta le difese di Stefano Pioli, per via delle tante voci sull’esonero e sul cambio d’allenatore sulla panchina del Milan.

PAROLE – «Se continua così e se proseguono i miglioramenti, non vedo per quale ragione dovrebbe essere mandato via a fine stagione. Sta lavorando con un gruppo di ragazzi che provengono quasi tutti dall’estero: non è facile, serve pazienza. I miglioramenti che si notano adesso sono frutto degli insegnamenti dell’allenatore, su questo non ho alcun dubbio. Stefano è un ottimo tecnico. Prima di arrivare al Milan era soprattutto un tattico, poi ha avuto un’evoluzione e adesso mi sembra che sia uno stratega».