Sacchi: «Contento che le squadre italiani sfidino compagini estere»

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato dell’abitudine delle squadre italiane a confrontarsi con squadre estere

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha dichiarato:

«Direi di no, è molto presto. Pian piano i giocatori entreranno in forma e troveranno anche il giusto sistema di gioco. In generale, mi piace che le nostre squadre si misurino con rivali stranieri, così vedono che tipo di calcio si fa all’estero. Velocità, pressing, movimento costante».