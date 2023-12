Sabelli ricorda: «Leao e Kvara i più forti che ho marcato, contro l'Inter...»

Il difensore del Genoa, Stefano Sabelli, si è espresso così in vista del match contro l’Inter, citando il suo duello con Leao

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il difensore del Genoa, Sabelli, ricorda la sfida con Leao contro il Milan e si esprime in vista del match contro l’Inter.

LE PAROLE – «Speriamo che aver fermato già squadre forti sia di buon auspicio per l’incontro con i nerazzurri. Fin qui i giocatori più forti che ho marcato sono stati Kvara e Leao, anche se fortunatamente il milanista ha giocato solo un tempo. L’Inter ha una rosa completa ma credo che in avanti Thuram da un punto di vista fisico sia qualcosa di incredibile. Gilardino? Ho avuto la fortuna di essere allenato da tanti tecnici bravi, ognuno mi ha lasciato qualcosa. Gli allenatori possono piacere e non piacere, ma mi soffermerei sulla persona: ha qualità umane importanti, di un’umiltà incredibile, che ogni giorno cerca di trasmetterci quanto ha vissuto da calciatore nella sua carriera importante».