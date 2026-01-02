HANNO DETTO
Sabatini non ha dubbi: «Modric e Rabiot grandi acquisti ma Allegri ha una necessità evidente. Ecco quale»
Sabatini, noto giornalista, ha elogiato i colpi Modric e Rabiot ma ha sottolineato l’esigenza di Allegri nell’avere un difensore
L’analisi di Sandro Sabatini sul suo canale YouTube scatta una fotografia lucida del momento rossonero. Per il giornalista, il Milan di Massimiliano Allegri ha saputo massimizzare i colpi d’esperienza del mercato estivo, ma ora deve completare l’opera per sostenere le ambizioni da scudetto.
Sabatini e Il bilancio estivo: Rabiot e Modrić i pilastri
Secondo Sabatini, la forza attuale del Milan risiede nelle fondamenta gettate in estate, anche se non tutto ha funzionato come previsto:
- Gli insostituibili: Rabiot e Modrić sono considerati gli unici acquisti estivi ad aver reso al 100%. Il francese è diventato l’equilibratore “ovunque”, mentre il croato continua a dettare legge in Serie A nonostante l’età.
- Le ombre: Gli altri innesti non hanno ancora convinto appieno, lasciando alla generosità del gruppo e alla gestione di Allegri il compito di sopperire alle lacune.
Obiettivo difesa: “Manca il quinto per la linea a tre”
Con il passaggio stabile alla difesa a tre (o 3-5-2), Sabatini evidenzia un limite strutturale nella rosa attuale:
- Emergenza numerica: Al momento Allegri conta su Tomori, Pavlovic e Gabbia, con De Winter come prima alternativa. “Manca il quinto”, sottolinea Sabatini, riferendosi alla necessità di un ulteriore centrale di rotazione per non restare scoperti in caso di infortuni.
- Il profilo Füllkrug: L’attaccante tedesco è visto come un giocatore “da ricostruire” dopo la parentesi opaca al West Ham, ma necessario perché offre caratteristiche fisiche (le “sportellate”) che mancavano totalmente dopo l’infortunio di Giménez.