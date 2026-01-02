Santiago Gimenez: dal sogno al calvario, stagione finita e addio al Milan vicino

Santiago Gimenez, l’attaccante messicano, ora ai box dopo l’operazione alla caviglia, è destinato all’addio al Milan a giugno

Quella di Santiago Giménez al Milan è una parabola che, in soli dodici mesi, si è trasformata da colpo di mercato a vero e proprio “oggetto misterioso”. Arrivato nel gennaio 2025 per 32 milioni di euro dal Feyenoord con l’etichetta di salvatore della patria, l’attaccante messicano vive oggi il punto più basso della sua esperienza in rossonero.

Santiago Gimenez e il calvario fisico: operazione e stop di 4 mesi

La stagione 2025/26 di Giménez è di fatto terminata anticipatamente. Dopo mesi di terapie conservative per un problema alla caviglia destra rimediato il 28 ottobre contro l’Atalanta, il giocatore ha dovuto arrendersi al bisturi:

L’intervento: Operato il 19 dicembre ad Amsterdam, Giménez dovrà affrontare una riabilitazione lunghissima. Come confermato da Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di Cagliari, il rientro è previsto non prima di aprile o maggio.

Operato il 19 dicembre ad Amsterdam, Giménez dovrà affrontare una riabilitazione lunghissima. Come confermato da alla vigilia della gara di Cagliari, il rientro è previsto non prima di aprile o maggio. Numeri impietosi: Prima dello stop, il messicano non era riuscito a trovare la via del gol in questa Serie A, finendo ai margini delle rotazioni tecniche a favore di un Christian Pulisic in versione capocannoniere (10 gol) e di un Rafael Leão reinventato centravanti.

Mercato: separazione all’orizzonte

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Giménez sembra ormai scritto lontano da Milano. La dirigenza, guidata da Igli Tare, ha già accelerato per Niclas Füllkrug proprio per coprire il vuoto lasciato dal messicano: