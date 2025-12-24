Mercato Milan, rebus Santiago Gimenez: il Galatasaray piomba sul messicano. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Santiago Gimenez, il giovane e talentuoso centravanti messicano ex Feyenoord, si trova oggi a un bivio cruciale tra la riabilitazione medica e le sirene del calciomercato. Dopo un lungo periodo di convivenza con il dolore, il calciatore ha dovuto alzare bandiera bianca: fallita la terapia conservativa, si è reso necessario un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’operazione, svoltasi ad Amsterdam sotto i ferri del celebre professor Kerkhoffs, è perfettamente riuscita, ma i tempi di recupero stimati in almeno due mesi impongono una riflessione profonda alla dirigenza di via Aldo Rossi.

L’emergenza per Allegri e la strategia di Igli Tare

Il rientro in campo di Gimenez è previsto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, un’assenza prolungata che complica i piani di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro della gestione dei momenti critici. Con il reparto offensivo in emergenza, il nuovo DS rossonero Igli Tare, dirigente esperto e sempre attento alle dinamiche internazionali, si trova a gestire una situazione delicata. Se da un lato il Diavolo ha cautelato l’attacco con l’innesto di Niclas Füllkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca, dall’altro la possibile cessione del messicano potrebbe generare un tesoretto importante.

L’ombra del Galatasaray: indiscrezioni dalla Turchia

Secondo quanto riportato dalla testata turca Fanatik, il Galatasaray avrebbe individuato in Gimenez il profilo ideale per potenziare l’attacco di Okan Buruk, il tecnico della squadra di Istanbul ed ex centrocampista dell’Inter. I motivi dell’interesse turco sono molteplici:

Il post-Icardi : Il rapporto tra il club e Mauro Icardi , l’ex capitano nerazzurro oggi idolo in Turchia, sembra essere giunto ai minimi termini, con l’argentino che sogna un ritorno in Italia.

: Il rapporto tra il club e , l’ex capitano nerazzurro oggi idolo in Turchia, sembra essere giunto ai minimi termini, con l’argentino che sogna un ritorno in Italia. Sostituto di Osimhen: Con la partenza di Victor Osimhen, lo strapotente attaccante nigeriano, per la Coppa d’Africa, il club di Istanbul necessita di un nuovo punto di riferimento offensivo.

Tuttavia, il Galatasaray non affonderà il colpo senza garanzie totali sulla tenuta fisica del messicano post-operazione. Igli Tare resta alla finestra: davanti a un’offerta congrua, i rossoneri potrebbero dare il via libera alla cessione per reinvestire prontamente su altri reparti.