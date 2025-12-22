Mercato Milan, Tare lavora alle uscite: clamoroso scenario per gennaio, non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, Igli Tare potrebbe cedere a sorpresa Santiago Gimenez a gennaio nonostante l’operazione alla caviglia: c’è il Galatasaray

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan è diventato un intricato caso di mercato e medicina. L’attaccante messicano, dopo mesi di sofferenza e il fallimento della terapia conservativa, si è finalmente sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra ad Amsterdam, eseguito dal professor Kerkhoffs. Nonostante l’operazione sia perfettamente riuscita, il lungo stop — stimato in almeno due mesi con rientro tra fine febbraio e marzo — ha aperto una voragine nelle rotazioni di Allegri e alimentato le voci di una sua possibile partenza.

Calciomercato Milan, il Galatasaray cerca l’erede di Icardi

Dalla Turchia rimbalzano indiscrezioni clamorose: il Galatasaray avrebbe messo Gimenez in cima alla lista per rinforzare il proprio attacco. Ecco i motivi del blitz turco:

Il post-Icardi: Mauro Icardi, il cui contratto scade nel 2026, è ormai ai ferri corti con la dirigenza e ha espresso il desiderio di chiudere la sua avventura a Istanbul (venendo proposto anche allo stesso Milan).

L'effetto Osimhen: Con Victor Osimhen destinato a partire per la Coppa d'Africa, il tecnico Okan Buruk ha bisogno di un "9" di peso che possa alternarsi o convivere con le altre stelle del reparto.

Il nodo fisico: Secondo Fanatik, l'interesse è concreto, ma il club turco non affonderà il colpo senza garanzie totali sul recupero di Gimenez dall'intervento. Una scommessa che il Galatasaray valuta attentamente, sapendo che il Milan, con l'arrivo di Füllkrug, potrebbe non opporre una resistenza insuperabile davanti a un'offerta congrua.

La strategia rossonera

Per il DS Igli Tare, la situazione è fluida. Se da un lato il Milan vuole tutelare l’investimento fatto sul “Bebote”, dall’altro la necessità di avere giocatori pronti subito per Allegri è prioritaria. La cessione a gennaio resta complicata proprio a causa dell’infortunio, ma non è da escludere un’operazione impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze, che permetterebbe ai turchi di testare la tenuta della caviglia del messicano.